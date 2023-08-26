Yaklaşık iki bin tarihi eserin çalındığı British Museum Müdürü istifa etti

British Museum Yönetim Kurulu Başkanı George Osborne, müzede çalındığı düşünülen yaklaşık 2 bin eserden bir kısmının kurtarıldığını bildirdi.

British Museum'un Müdürü Hartwig Fischer, müze depolarındaki yaklaşık 2 bin eserin kaybolması, çalınması ya da zarar görmesinin ardından istifasını açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Osborne BBC’ye yaptığı açıklamada, 264 yıllık kurumun depolarındaki eserlerin tam bir envanterine sahip olmadıklarını kabul etti.

Müze Başkanı, “Bazı çalındığı düşünülen eserleri bulmaya başladık” dedi ancak ayrıntı vermedi.

Osborne, meydana gelen hırsızlığı engelleyemediği için “müzenin saygınlığının zarar gördüğünü” bildirdi.

Kamuoyuna açıklanan ve çalındığı belirtilen 2 bin eserle ile ilgili olarak bunun "geçici bir rakam" olduğunu kaydeden Osborne, personelin kayıp olan her şeyi tespit etmek için seferber olduğunu bildirdi.

Çalınan eşyalar arasında altın takılar, değerli taşlar ve 3 bin 500 yıllık antikalar bulunduğunu kaydeden Osborne, bunların hiçbirinin yakın zamanda halka açık olarak sergilenmediğini bildirdi.



