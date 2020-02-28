Yalan haberlere öfkelendi

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC sınır kapılarının açık olduğunu, Rum tarafının aldığı tek yanlı karara rağmen, karşı bir adım atılmayacağını söyledi.

Özersay; şu ifadeleri kullandı:

“Rum liderliğinin tek yanlı ve anlaşılması güç kararıyla yarın sabah 06.00 itibarıyla kapatacağı dört geçiş kapısı açıklaması üzerine bir de söylenti yayılmaktadır. Birçok yabancı misyondan bizim de kapıları kapatma kararı aldığımız yönünde iddia/soru gelmektedir.

Çok net söylüyorum; böyle bir kararımız yoktur, lütfen spekülasyon ve manipülasyonlara itibar edilmesin.”

28/02/2020 22:29