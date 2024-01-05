Yalana doğruyla, vicdansızlığa yürekle cevap verdiler…

AİLELERİMİZ HAKKINI ARAYAMAYAN ONBİNLERİN SESİ OLDU… İSİAS GERÇEKTEN HEPİMİZİN DAVASI… HATAY’DAN ADIYAMAN’A, MAĞUSA’DAN KAHRAMANMARAŞ’A

YALANA DOĞRUYLA, VİCDANSIZLIĞA YÜREKLE CEVAP VERDİLER… MELEKLER, DİMDİK AYAKTA HAKLARINI ARAYAN ANNE- BABALARIYLA GURUR DUYUYUR, HEPİMİZ GİBİ

Yüreğimiz de kalbimiz de Adıyaman’da. Gündemin hiçbir maddesi beni ilgilendirmiyor, inanın… Bu sadece bir dava değil. Bir hak arama mücadelesi değil. Salt böyle bakarsak, adalet kaybeder, demokrasi kaybeder, hukuk kaybeder

Bugün duruşmanın son günü. Dün gün boyunca ailelerimiz müşteki sıfatıyla, davaya müdahil oldular. Duruşmanın ilk günü sanık sıfatıyla pişkin pişkin yalan ardına yalan sıralayan İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt’un aksine tüm olgular gerçekleriyle ortaya koydular

11 aydır bugünü bekleyen ailelerimiz, dimdik ayakta durarak, yaşadıklarını en ince detayına kadar mahkemeye sundular. Yalana doğruyla, vicdansızlığa yürekle, kalpsizliğe insanlıkla cevap verdiler. Tüm Türkiye’ye örnek oldular. Çünkü İsias davası, hepimizin ortak davası

İsias Davası hepimizin ortak davası derken, Hatay’da, İskenderun’da, Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te, Malatya’da, ve dahi Adıyaman’da hakkını arayamayan onbinlerce anne babanın, Öksüz kalan yavruların da sesi işte bu dava. Ailelerimiz hakkını arayamayan herkesin sesi oldu

Otel sahipleri betonun sağlam olduğunu anlattılar. Ailelerimiz binanın bir kum yığını olduğu gerçeğini en ince detayına kadar anlattılar. O kadar çok yalan söyledi ki otel sahipleri, umarım mahkemenin hakimleri bu gerçeği gözardı etmeyecek

Dün geç saate kadar ailelerimizin mahkeme salonunda anlattıklarini satır satır okuduk. 11 aydır adalet arama adına ayakta duran ailelerimizin kendilerini ifade ederken kullandığı üslup, duruş, metanet ve bilgelik sanırım tüm Türkiye’ye de örnek olmuştur

Aylardır acısını içine gömen, “ adalet, adalet” diye haykıran anne ve babaların içerisinde biriktirdiği öfke, nezaketle mahkeme heyetinin bilgisine sunuldu. 6 Şubat tarihini bir kez daha yaşadık. Acılarına bir kez daha ortak olduk. Tek yürek olduk ve haykırırdık: asla yalnız yürümeyeceksiniz

Mahkemeyle ilgili şu değerlendirmeye yapmamız lazım. Öfkelensek de önemli bir gerçek ortaya çıktı. Otel sahiplerinin savunmaları, olası kast talebine yardımcı oldu. Enkaz alanına gittikleri de dahil o kadar çok yalan söylediler ki, tamamı çürütülebilecek iddialar

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tanık sıfatı ile mahkeme salonunda öyle şeyler söyledi ki, hepimizin duygularına tercüman oldu. Çavuşoğlu ilk uçakla gitti, son uçakla döndü. Her anın da tanığıydı. Yutkunmadan yüzlerine yüzlerine katil olduklarını söyledi

Yalanlarını yüzlerine vurdu. Sanık Avukatları mahkeme salonunu terk etti. olabilir. Yaşananların tamamı Nazım Çavuşoğlu’nun haklı olduğu gerçeğini değiştirmez. Nazım bey ailelerimizin mahkeme salonunda söylediklerini tamamlayan bir ifadede bulundu

Ailelerimiz, sessiz çoğunluğun sesi oldu. Enkaz altında kalan onbinlerce insanın, yaşarken ölen ailelerinin sesi oldu. “Kader” diyip susan, ya da susturulan anne- babaların sesi oldu. Adalet olası kast ile gelecek, anladık ki İsias, Edirne’den Kars’a, MAĞUSA’DAN Adıyaman’a hepimizin davası