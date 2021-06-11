''Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon''

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11/06/2021

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''Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon''

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü “Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalede bulunuldu” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: “Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon”

“Cumhurbaşkanlığı seçimini egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisini gündeme getiren Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın kazanmasını hazmedemeyen dış güçler ile içimizdeki uzantıları yalana ve iftiraya dayalı operasyonlar sürdürürken, bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi."

11/06/2021 16:03
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TAGS: cumhurbaşkanlığı, seçim, ersin tatar
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