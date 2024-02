Yalanla dolanla devletin parasını çatır çatır yediler

YALANLA DOLANLA DEVLETİN PARASINI ÇATIR ÇATIR YEDİLER. ONUN BUNUN KARISI KIZI OĞLU KOCASI OLMAKTAN BAŞKA ÖZELLİĞİ OLMAYANLAR KAMUDA HAK ETMEDİKLERİ MAKAMLARI TUTUYOR, MAAŞINI ÇEKİYOR

BU SORUŞTURMA BİR UMUTTUR. BAKAN, VEKİL, MÜDÜR, MÜSTEŞAR DEMEDEN ÖNCE KELEPÇE, SONRA KAMUDAN DIŞARIYA... ADALET BÖYLE GELECEK. POLİSİN ELİ TİTREMESİN

Sahte diploma soruşturması burada bitmeyecek. Kamuda üst düzey yönetici olarak yıllardır görev yapan isimlerin, diplomanın karşılığı olan maaşları çekmesi aslında utanç duyulacak, büyük bir vurgun girişimi. Garibin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yalanla, dolanla çatır çatır yemişler

Peki bu soruşturma burada biter mi? Konuşulan yeni isimler var. Bu adada küçük ve iki kişinin bildiği asla sır değil. Eski başbakanlarla yakınlığı olanlar, mevcut başbakana yakın olanlar, iktidarın diğer iki partisine yakın olanlar… Yan yana o kadar çok isim var ki konuşulan?

Kimileri yıllarca yurt dışında dirsek çürütsün, büyük umutlarla ülkesine dönüp yarışarak ve sınavla bir yerlere gelmeyi umut etsin, maalesef partili olma dışında hiçbir özelliği olmayanlar köşe başlarını tutsun. Bir toplum için daha büyük bir utanç olamaz.

Kurulan bu sistem aslında kendi halkına düşman. Bırakınız gençler yarışsın, bırakınız kamu hizmeti komisyonu adil sınavlarla teknik dairelere müdür, bakanlık müdürü ve hatta kim müsteşar olacak karar versin. Ülke insanının adalete inansın, eşitliği yaşasın

Bu yazıyı okuyan herkes, "bu memlekette torpilin yoksa hiçbir şey olmaz" cümlesine aşk derecesinde bağlıdır. Çünkü yaşayarak öğrendik. Bir yerlere gelmek için yalakalık liyakatten daha değerlidir. Adalet değil aidiyet, liyakat değil partizanlık makam için yeterlidir

Soruşturmada öyle isimler geçiyor ki, vatandaşlara göre bir yerde ip gibi kesilecek. Ben tam aksini düşünüyorum Çelebi Ilık, Kemal Dürüst, Meray Dürüst yan yana… Bu isimler basit isimler değildir. Kemal Dürüst’e kelepçe vuran sistem, herkesi tutuklayabilir

Bu soruşturmada bir kez daha adalete olan güven tesis ediliyor. Vatandaş biliyor ki yanlış yapan kim isterse olsun doğru delil, belge ve bulgular ağzıyla kuş tutsa o bilekleri kelepçe vurulabiliyor. Benim temennim hiçbir noktada geri adım atılmaması ve sonuna kadar gidilmesi

Bir açıdan daha bu soruşturma son derece ciddi bir avantajdır. Bu ülkedeki üniversite sisteminde sahteciliğe yer yoktur. Bundan önce yaşanan olaylar elbette çoktur. Ama bu soruşturma bundan sonrası için ciddi bir umuttur. Artık hiç kimse bu olaylara cesaret ve tevessül edemeyecek

YÖDAK bu olayla birlikte daha güçlü bir şekilde donatılarak yoluna devam edecek. Kurumun bu noktadan itibaren doğru konumlandırılması ve özellikle akreditasyon ve denetim görevini daha güçlü kadrolarla sürdürebilme talebi dört elle sarılmamız gereken bir noktadır

Bu yaşananlardan hepimiz üzülmekte ve utanç duymaktayız. Umarım ki sayın cumhurbaşkanı ve başbakan da böyle bir ülke arzu etmiyor. Umarım ülkenin en büyük partisi UBP'liler de bu yaşananlardan utanç duyuyor. Bu rezilliklerin bir son bulmasını istiyor.

Farkında mısınız? İktidar partileri içerisine çöreklenen bir grup tüm bu kötülüklerin merkezini oluşturuyor. Sadece torpille değil çalarak, çırparak, haksız kazanç elde ederek yaratılan adaletsiz bir ortam var. Bu adaletsizlik iktidar partilerine gönül vermiş gençler için de ayrımcılık içeriyor

Nasıl düzelir? Bu yaşananların ardından polise ve YÖDAK’a sonsuz destek vermemiz gerekiyor. Bence tüm tartışmaların aksine yurtdışından baktığımız zaman bu mücadele süreci üniversitelerimize de pozitif bir katkı sağlayacaktır

Türkiye’deki üniversitelerde de YÖK denklik sayfasına baktığımız zaman burada yaşanan olayın misliyle fazlasının yaşandığını görüyoruz. Bu mücadele ülkemizdeki üniversitelerde adil bir işleyişin oluşmasına da katkı sağlayacak. Bu krizi pozitif olarak kullanmak hepimizin elinde

Bu ülkeyi seviyorsak adaletin her alanda, eşitliğin her yerde, liyakatin her durumda galip gelmesi için mücadele ortaya koymalıyız. Ülkemizi çakalla, yandaşa, soyguncuya, ihale takipçilerine, çıkar çetelerine, kolay yoldan zengin olmak isteyenlere teslim edecek değiliz

Bu habere tepkiniz:



27/02/2024 08:33