HABER KIBRIS

Yalçın, 5 gün daha tutuklu kalacak

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05/10/2018

Yalçın, 5 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de 24 Eylül tarihinde Bektaş Market’e ait aracın  soyulmasıyla ilgili olarak dün tutuklanan ,  sözkonusu  markette kasap olarak çalışan Şemsettin Yalçın,1 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından  bugün yeniden  Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Metin Düzener, mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı  Şemsettin Yalçın’ın Girne’de, 24 Eylül tarihinde meydana gelen , soygun, yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu,  kasti hasar, tecavüzi alet taşıma meselesiyle ilgili olarak tutuklandığını anımsatarak, 1 günlük tutukluluk süresince, 8 kişiden ifade alındığını birçok kamera kaydının incelendiğini belirtti.

Bektaş, marketin kendi kameralarında yapılan incelemede, zanlı Şemsettin Yalçın’ın, olay günü , Bektaş markete ait, NC 914 plakalı aracı kullanan müşteki  Mehmet Ali Güngörmüş  ile yola çıkmadan önce  3 dakika ayak üstü  görüştüğünün ve müştekinin çıkmasının ardından da  bir telefon görüşmesi yaptığının görüldüğünü  kaydetti.

Yapılan araştırma sonucu , zanlı  Şemsettin Yalçın’ın , telefon görüşmesini, polisin meseleyle  bağlantılı olarak  hala aradığı  bir şahısla  yaptığının  belirlendiğini  aktaran tahkikat sorumlusu,  zanlının, olay günü  yaptığı diğer görüşmelerle ilgili telefon kayıtlarını sildiğinin de tespit edildiğini ifade etti.

Zanlı  Şemsettin Yalçın’ın da, olayla ilgili olarak önceden tutuklanan diğer zanlıların  da,  aranan şahısla temasının olduğunun da  belirlendiğini söyleyen tahkikat sorumlusu,  zanlı Şemsettin Yalçın’ın  telefonunun data incelemesi ve silinen kayıtların geri getirilmesi için da çalışma yapılacağını söyledi.

Yapılan araştırma sonucu, zanlı Şemsettin Yalçın’ın, birçok borcu bulunduğunu ve  15 bin türk liralık bu borcunun, soygundan önce  kapatıldığının belirlendiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili tahkikatın devam ettiğini aranan şahıs ve emareler olduğunu   söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini kaydeden tahkikat sorumlusu, tahkikatın selameti için zanlının tutukluluk süresinin 5 gün daha uzatılmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının tutukluluk süresinin  5 gün daha uzatılması emrini verdi.

Öte yandan meseleyle bağlantılı olarak önceden tutuklu bulunan  Serkan Bilir de, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Meseleyle ilgili tahkikatın tamamlanması  nedeniyle, zanlı Serkan Bilir’in,  hakkında görülecek davalarda hazır bulunmasını sağlamak amacıyla, 3 ayı geçmemek kaydıyla, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi emri verildi.

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TAGS: haber, kıbrıs, soygun, girne
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