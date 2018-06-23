Yalçın: Benim elim taşın altında

Yeniboğaziçi Bağımsız Belediye Başkan adayı Sertaç Yalçın, elinin taşın altında olduğunu belirterek, "Bölgemizin kaybedecek bir dört yılı daha yok" dedi. Belediye içerisindeki iktidar kavgasının bölgeye yansımalarını değerlendiren Yaçın, "Hızla elimizde ne varsa kaybediyoruz. Bu nedenle sürece dur dememiz gerekiyor. Ben ve arkadaşlarım, bölgemizin gelişimi için elimizden geleni yapmaya ve bu kötü gidişi geri çevirmeye hazırız" dedi.

Yalçın'ın açıklaması şöyle:

40 günlük propaganda süresinin sonuna geldik. Bu sürede, bölgemizin geleceğine zarar vermeyecek şekilde, sevgi ve saygı içerisinde bir süreç geçirdik. Bize karşı yapılan suçlama ya da karalamalara cevap vermedik. Amacımız bu propaganda sürecinde geleceği şekillendirmek. Yeniboğaziçi Belediyesi dört yıl kaybetti. Bu dört yıllık süreyi, belediye meclis üyesi olarak yakından takip ettim. Bölgemizin etrafında yer alan yerel yönetimler demokrasi ve hizmet anlamında gelişirken, beldemiz geriye gitti. Alt yapı yatırımları yapılmadı. Cittaslow Başkenti, gerisin geriye gitti. Başkent olmayı kaybettik. Demokrasi anlamında ciddi rahatsızlıklar yaşandı. Personel huzuru kalmadı. Bir dört yıl daha kayba, bölge olarak tahammülümüz yok. Geleneğimiz, halka hizmet üzerine kurulu. Kişisel geçmişim de, siyasi geçmişim de hizmet odaklı. Kısır çekişmelerle belediye içerisinde sorun olanlar, bu beldenin geleceğine ancak da sorun taşır. Bu kayba tahammülümüz yok. Benim elim taşın altında. Dört yıllık sürede gördüğüm manzara, bir dört yıl daha bizim için ciddi kayıplar demek. Yeniboğaziçi Belediye hudutları dahilinde; Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi, Yıldırım ve Akova… Daha iyisini hak ediyor. Bölgesine bağlı, belediyesine sadık insanlarımız eminim ki, sağduyu içerisinde, bölgemizin geleceğini düşünerek, en doğru kararı verecektir. Hepimize, bölgemize, beldemize hayırlı olsun…