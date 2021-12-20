Yalçın Çetin'den özür açıklaması!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini anlatan Yalçın Çetin, bir paylaşım yaparak herkesten özür diledi. Maçın bir bölümünde Fenerbahçeli taraftarların küfürleri ekran başından duyulurken tam o sırada Yalçın Çetin sarı-lacivertli taraftarların takımını müthiş desteklediğinden bahsetti. Sosyal medya bu olaydan sonra adeta karıştı. Maç sonunda paylaşım yapan tecrübeli spiker herkesten özür diledi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Çetin, "Günlük yaşantımda bırakın küfürü, argo kelime kullanmaktan sakınan ben kötü sözü övemem. Kulaklık takılı olduğu için tribün sesini duymadım ve tamamen yayına odaklandım. İkinci yarıda FB taraftarının cep telefonu ışığı ile yansıttığı görüntüyü görsel şov olarak tanımladım. 30 yıldır sporun ve futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca kimseyi kırmamak adına çaba sarfettim. Hata yapıldığında özür dilemenin erdem olduğuna inandım. Tüm içtenliğimle farkında olmadan kırdığım, üzdüğüm herkesten özür dilerim. Sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



20/12/2021 10:25