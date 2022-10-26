'Yalı Çapkını' dünyaya açılıyor

Afra Saraoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi her cuma Star’da ekrana geliyor.

DÜNYAYA AÇILIYOR

Yayınlandığı 5 hafta boyunca reytingini devamlı olarak artıran Yalı Çapkını dizisinin başarısı ülke sınırını aştı.

Yalı Çapkını dizisi 'Ferid' ismiyle 30 Ekim Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC4 kanalında ve özel üyelik gerektiren video platformları (SVOD) Shahid’de seyirciyle buluşacak.

OYUNCU KADROSU

Dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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26/10/2022 11:53