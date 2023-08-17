Yalı Çapkını kadrosuna katılan Binnur Kaya'nın rolü belli oldu

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. Çekimleri çok yakında başlayacak olan dizinin kadrosuna Binnur Kaya dahil oldu. Yalı Çapkını kadrosuna katılan Binnur Kaya, Halis Ağa'nın kızı Nükhet'e hayat verecek.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

İkinci sezon hazırlıkları tam gaz devam eden "Yalı Çapkını" dizisinde son olarak senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.

BİNNUR KAYA GELİYOR

Çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenen "Yalı Çapkını"na Binnur Kaya dahil oldu. Binnur Kaya, dizide Halis Korhan'ın İngiltere'deki kızı "Nükhet" karakterine hayat verecek.

Yalı Çapkını ilk sezonda Pelin'in annesi Zerrin, Halis Korhan'la görüştüğünde kızı Nükhet ile arkadaş olduğunu ve ona selam getirdiğini söylemişti.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'na Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu.