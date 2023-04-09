Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu: Hedefim kalıcı olmak

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, hem yeteneği hem güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerinde birçok başarılı işe imza atan Afra Saraçoğlu, Harper's Bazaar dergisinin kapak yıldızı oldu. Dergiye verdiği pozlarla beğeni toplayan oyuncu, kariyeri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakteriyle yıldızı parlayan ve kariyerinde birbirinden başarılı birçok projeye imza atan Afra Saraçoğlu, Harper's Bazaar dergisinin bu ayki kapak yıldızı oldu.

Dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Fotoğrafçı Emre Güven'in çektiği karelerde yer alan oyuncu "En önemlisi asla vazgeçmemek. Hedefim, inandığım bu yolda ilerlemek. Kalıcı olmak” dedi.

Oyuncu dergi için verdiği karelerde doğal makyajıyla dikkat çekti.

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09/04/2023 16:38