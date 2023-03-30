Yalı Çapkını'na Ömer dizisinden Reşat Ademoğlu sürprizi

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yolu, büyük beğeniyle izlenen bir başka dizi Ömer ile kesişecek.

Yalı Çapkını dizisinin 31 Mart Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Halis Korhan, Ömer dizisinden Reşat Ademoğlu ile bir araya gelecek.

Oyuncular arasında kısa bir diyalog da yaşanacak.

Ekranlarda örneğine az rastlanan bu durum, seyircilerde heyecan yarattı.

Yalı Çapkını ve Ömer dizisindeki gibi farklı hikayelere ve karakterlere sahip dizilerin oyuncularının bir bölümde buluşmasına "crossover" adı veriliyor.

CROSSOVER NEDİR?

Crossover, birbirinden farklı hikayelerin veya karakterlerin aynı evrende bir araya gelmesi anlamına geliyor. Diziler arasındaki geçişler ya da ortak bölümler sayesinde izleyiciler keyifle izledikleri karakteri bambaşka bir hikayede izleme imkanı elde ediyor.



Özellikle Amerika yapımı dizilerde sık sık kullanılan "crossover bölümler", The Simpsons, Family Guy, Supernatural ve Friends gibi popüler dizilerin karakterlerini bir araya getirdi.

ÖMER 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinin son bölümünde; giderek şüpheleri artan Süreyya'nın Gamze konusunda Ömer'i uyarması dikkat çekti. Ömer 10. bölüme dair ayrıntıları öğrenmek için tıklayın.

YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde; Zerrin'in yaptığı plan sonrası Seyran'ın Ferit ile Pelin'i görmesi damga vurdu.

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30/03/2023 08:45