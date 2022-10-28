Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in eski hali görenleri şaşırttı!

Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisin Ferit’i Mert Ramazan Demir‘in yıllar önceki hali gündeme damgasını vurdu.

Uzun saçlı hali dikkat çekti

Yalı Çapkını dizisinde başrolü oynayan Mert Ramazan Demir’in daha önce Muhteşem Yüzyıl’ın da aralarında bulunduğu birkaç dizide figüranlık yaptığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncu, efsane dizide yeniçerilerden birine hayat vermişti. Öte yandan Mert Ramazan Demir’in 2019 yılında yayınlanan Üç Harfliler Adak filminde başrolde yer aldığı ortaya çıktı. Oyuncunun filmde uzun saçlı hali ise dikkat çekti.

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28/10/2022 11:08