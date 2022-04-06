Yalınkaya: Belediyeler Reformu geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz

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06/04/2022

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Yalınkaya: Belediyeler Reformu geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz

 Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “belediyeler reformu geri çekilene kadar” mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. 

Yeniboğaziçi, Dikmen ve Esentepe Belediyelerinin Meclis önündeki eylemine yarın Yeni Erenköy ve Dipkarpaz Beledilerinin de katılacağını söyleyen Yalınkaya, mücadelelerinin çoğalarak artacağını kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Yalınkaya, gerçekler gözetilerek değil haritalar üzerinde yapılan belediyeler reformuna karşı olduklarını ve geri çekilmemesi halinde eylemlerine belediyelerin katılım sayısını artırarak devam edeceklerini belirtti.

Önceliklerinin 51/95 saylı Belediyeler Yasası olduğuna da dikkat çeken Yalınkaya, bilimsel verilerden uzak acele hazırlanan bu reforma karşı olduklarını yineledi.

06/04/2022 10:17
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TAGS:  Belediye Emekçileri Sendikası, BES, Mustafa Yalınkaya, eylem, haber, kıbrıs
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