Yalınkaya: Çelebi'ye yapılan saldırı tasvip edilemez

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dikmen Belediyesi’nde yaşanan saldırının tasvip edilemez olduğunu vurgulayan Yalınkaya, “Ancak emekçinin onuru, gururu haysiyeti ve ekmeğiyle oynanmaz, bunu defalarca söyledik ve de söylemeye devam edeceğiz, herkes ders çıkarmalı, varsa bir disiplin olayı bunun kuralları da bellidir” dedi.

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27/12/2022 12:00