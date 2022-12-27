Yalınkaya: Çelebi'ye yapılan saldırı tasvip edilemez
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin silahlı saldıraya uğraması sonrası, “Dikmen belediyesinde yaşanan bu üzücü olayı tasvip etmemiz asla mümkün değil, Ancak emekçinin onuru, gururu haysiyeti ve ekmeğiyle oynanmaz” dedi.
27/12/2022
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dikmen Belediyesi’nde yaşanan saldırının tasvip edilemez olduğunu vurgulayan Yalınkaya, “Ancak emekçinin onuru, gururu haysiyeti ve ekmeğiyle oynanmaz, bunu defalarca söyledik ve de söylemeye devam edeceğiz, herkes ders çıkarmalı, varsa bir disiplin olayı bunun kuralları da bellidir” dedi.