Yalınkaya Karpaz’daki katliamı kınadı: “Hiçbir canlı güvende değil”

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17/02/2025

Yalınkaya Karpaz’daki katliamı kınadı: “Hiçbir canlı güvende değil”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Karpaz eşeklerini gerçek anlamda koruyacak politikalar üretilmesi, Hayvan Refahı Yasası’nın en ağır yaptırımları içerecek şekilde Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dipkarpaz’da 14 eşeğin öldürülmesini yazılı açıklamayla kınayan Yalınkaya, mevcut düzende hiçbir canlının güvende olmadığını savundu.

Ülkede yıllardır “cezasızlık” politikası yürütüldüğünü, sadece insana değil dağa, taşa, eşeğe, köpeğe bile düşmanlık besleyen bir kesim yaratıldığını da savunan Yalınkaya, “Masum hayvanlardan, bebeğini doğurmaya çalışan bir anneden ne istediniz?” diye sordu.

Hırsızların, yolsuzların, yalancıların, canilerin yetiştirilmesinin bedelini toplumun ödediğini de söyleyen Yalınkaya, “Kıbrıs Türk toplumunun içinde katiller yetiştirmenize izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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TAGS: Mustafa Yalınkaya, Karpaz, haber, kıbrıs, Belediye Emekçileri Sendikası,
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