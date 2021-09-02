Yalınkaya, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın Başlattığı Mücadeleyi Selamladı

 BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın, Mağusa Belediyesi’nde başlattığı mücadeleyi selamlayarak ve destek belirtti.

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02/09/2021

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Yalınkaya, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın Başlattığı Mücadeleyi Selamladı

 BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın, Mağusa Belediyesi’nde başlattığı mücadeleyi selamlayarak ve destek belirtti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, Mağusa Belediyesi’nde yaşananların kendilerine geçmişte Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşananları hatırlattıdığını savundu.

Yalınkaya sözlerine şöyle devam etti:

“Ceberut bir yönetim tavrı ve bölgeye değil kişilere hizmet anlayışı yüzünden bataklığa sürüklenen LTB’nin aydınlığa çıkışı BES’in onurlu mücadelesi sayesinde olmuştu. O zor günlerde geri adım atmadan verdiğimiz mücadelenin bugün Mağusa Türk Genel İş Sendikası’na örnek olmasını temenni ediyoruz. Çünkü bu kötü zihniyeti mücadele etmeden devirebilmek ve karanlıkları aydınlıklara çevirebilmek mümkün değildir. Bu koşullarda verilecek mücadelenin destekçisi olacağımızın ve her anlamda katkı koymaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Halka da seslenerek, “kötü yönetim kaderimiz değildir” diyen Yalınkaya, “Gerek merkezi hükümetler gerekse de yerel yönetimler bu halka aittir. Kimsenin bu makamları işgal edip koltuklarını kötüye kullanma hakkı yoktur. Bunu bize kader olarak dayatmalarına artık bir son verme zamanı gelmiştir. Biz sendikalar olarak mücadeleyi bir yere kadar verebiliriz, burada önemli olan sizlerin bizlere vereceği destek ve seçim zamanı yapacağı doğru tercihlerdir    “ dedi.

02/09/2021 14:29
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TAGS:  BES, Mustafa Yalınkaya, Mağusa Türk Genel İş Sendikas
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