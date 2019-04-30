Yalınkaya sendikalaşma konusunda hükümet ve muhalefeti işbirliğine çağırdı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, özel sektörde sendikalaşmanın yaygınlaştırılması için Hükümet ve muhalefetteki partileri işbirliği yapmaya çağırdı.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, özel sektörde bazı işletmelerin işçilere “köle” muamelesi yaptığını, bu nedenle özel sektörde sendikalaşmanın yaygınlaştırılması için hükümet ile muhalefet partilerinin işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

Çalışma Bakanlığı tarafından denetimlerin arttırılmasına rağmen işyerlerinde kaza sonucu ölümlerin önüne geçilemediğini kaydeden Yalınkaya, önlem almak ve ceza kesmenin yeterli olmadığını, işçileri korumanın kültür haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Yalınkaya, “Bu bağlamda 1 Mayıs günü tüm iş yerlerinin kapalı olması gerekliliği de bir kültür olarak bu topraklara yerleşmelidir” dedi.