Yalızat, sert çıktı

KKTC Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu olarak kendilerine yönelik bazı eleştiri ve iddialarla ilgili yapılan bir açıklamaya dikkat çekerek, federasyonu yıpratmaya çalışan ve bunu kişisel husumet haline getirmiş kişilere yönetim olarak boyun eğilmeyeceğini vurguladı.

Açıklama şu şekilde;

"Bisiklet Federasyonu yıpratmaya çalışan ve bunu kişisel husumet haline getirmiş kişilere Yönetim olarak boyun egmeyecegiz, başarılarımiz ortada. Bu gençlerin önünü kapatmak için her türlü girişimde bulunan bazi kulüpler federasyonu, usulsüzlük, yasa dışı ve benzeri bir çok suçlama ile karalamaya çalışan bu kişilere ,bu haberi yapan , yada yapanların bu usulsüzlükleri sormasını isterdim. Yada Kim bu genel kurul çağrısını yapan kulüpler?? Bazıları federasyonumuz da kaydı bile yok!!

Federasyon yönetimi olarak bizlerde yasa dışı veya usulsüzlük ne yapmışız bilelim ve cami da bunu bilsin veya Federasyon başkanının da arayarak konular ile ilgili bir görüş alınmasını arzu ederdim. Kendi fikrimce Habercilik iki tarafı dinleyerek topluma en doğru haberi iletmek en dogrusu oldugunu düşünüyorum .Bizler bu gençler için mücadele veriyoruz ve durmayacağız. Elbette kulüplerin genel kurul çağrısı yapmaları en doğal hakları ama şu soruyu sormak daha önemli olsa gerek usulsüz veya yasa dışı olan kimler ? Federasyo yönetimi olarak yasalara ve usullere uymak istememiz bazı kulüpleri rahatsız ettiği gerçek. Federasyon olarak gereken tüm cevapları en yakın sürede bir basın bildirisi ile açıklayacağız."