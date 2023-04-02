Yalkın Muhtaroğlu yaşamını yitirdi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emekli Resim Müfettişi, iyi insan Yalkın Muhtaroğlu, hayatını kaybetti.

Muhtaroğlu’un cenazesi yarın (3 Nisan Pazartesi) Girne Nurttin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak öğe namazının ardından Bellapais (Beylerbeyi) Mesarlığı’nda toprağa verilecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, “Yalkın Muhtaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar bir eğitimci olarak önemli hizmetleri geçen çok değerli öğretmenimizi rahmetle anıyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Nurlarda huzurla uyusun” ifadelerine yer verdi.

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02/04/2023 17:45