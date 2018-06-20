Yalkut: Yeni Erenköy'ün kurtuluşu için sayılı günler kaldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, Yeni Erenköy Belediyesini ayağa kaldırarak bölgeye hizmet verir duruma getirecek Kalkındırma Programı ile K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) misyonunun örtüştüğünü vurguladı. Ortaya koydukları vizyon ve programın birçok kişi ve kurum tarafından benimsenmesiyle ortaya çıkan birliktelik ve sinerjinin Yeni Erenköy'de yeni bir sayfa açılacağının göstergesi olduğunu belirten Yalkut, "Yeni Erenköy ve bölgesinin kurtuluşu için artık sayılı günler kaldı" dedi.

TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını ziyaret ederek, Yeni Erenköy Belediyesi'nin ayağa kalmasını ve bölgenin hak ettiği hizmeti almasını sağlayacak Kalkındırma Programını Genel Koordinatör Hürrem Tulga başkanlığındaki oda heyeti ile paylaştı. Yalkut ayrıca Ekonomik Kalkındırma Modelinin temelini oluşturan üretim başlığının hayat bulması adına KTEZO bünyesinde bulunan Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi'ni de ziyaret ederek, okul Öğretmenleri ile birlikte oluşturulan çalıştaya katıldı.

KTEZO'nın misyonu ile kendilerinin hazırladığı Yeni Erenköy bölgesini Kalkındırma Programının ruhunun birebir örtüştüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalkut, "Kıbrıs'ın en güzel bölgelerinin başında gelen Yeni Erenköy ve bölgesinin sahip olduğu potansiyel yıllarca başka amaçlar için kullanılmış, sonunda da hem belediye kapanma noktasına gelmiş, hem de halkımız mağdur edilmiştir. Bizler, ekibimiz ve paydaşlarımızla birlikte bu kötü gidişe son vererek, Yeni Erenköy'de yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" dedi.

-Hürem Tulga-

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da görüşmede yaptığı açıklamada, TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut ve ekibinin hazırladığı programı incelediklerini belirterek, sıkıntılı günler geçiren Yeni Erenköy Belediyesi için 25 Haziran sabahından itibaren çok şeyler yapılacağına inandıklarını vurguladı.

Üretilecek ürünlerin Turizm ile birleştirilerek uygulanacak ekonomik programın bölgeyi kalkındırmak için temel olacağının altını çizen Tulga, Belediyenin kimsenin malı olmadığı, bölge halkının bir kurumu olduğunun hatırlanmasının önemine dikkat çekti.

Devletten medet uman değil, devlete ve bölge halkına da umut saçan içerikte olan projenin desteklenmesinin tek seçenek olduğunu belirten Tulga, "Tandoğan Yalkut Yeni Erenköy Belediyesi ve bölge halkı için ciddi bir şanstır. Başkan adaylığını açıkladığı günden itibaren bölge insanlarının Yalkut'un etrafında birleştiklerini ve ciddi bir sinerjinin yakalandığını gördüğümüzü de özellikle belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.