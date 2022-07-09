Yalnız olmanın 5 muhteşem faydası!

İnsanlar yalnız kalmamak için çoğunlukla bir ilişki kurma konusunda aceleci davranır. Kendisini hazır hissetmese bile hayatını biriyle geçirebilmek için evlilik yolunu girer. Aslında ilişki durumlarının en kötü olarak düşünülen bekârlığın birçok avantajı var. Bekâr olarak hayatını sürdürmek isteyen insanlar da çok mutlu bir ömür geçirebiliyor. Kendi başına olmanın sayısız güzelliğinin farkına varan bu insanlar kendi kararlarıyla harika bir yol çizebiliyor. Peki, bekârlık gerçekten sultanlık mı? Gelin bunun yanıtına birlikte bakalım...

İnsanlar yalnız bir ömür geçirmekten genellikle kokarlar. Her zaman yanlarında biri olsun isterler. Bu sebeple de bazen hiç hazır olmadıkları bir zamanda evlilik kararı alırlar. Ancak yalnız olmanın da sayısız faydası olduğunu unuturlar. Yalnız olmanın 5 muhteşem faydasını sizler için araştırdık.

1-DÜŞÜNMEK İÇİN ALAN SAĞLAR

Kendinize biraz zaman ayırmak, gerçekte kim olduğunuzu ve neye ihtiyacınız olduğunu bilmek için bekarlık bir fırsat olarak görülür. Eğer geçmişte incinmişsek, bizim için yanlış olan insanlarla yeni ilişkilere girme eğiliminde olabiliriz. Bir süre yalnız kalmak daha sonraki süreçlerde daha mantıklı kararlar almanıza destek olur.

Bekar olmaya zaman ayırırsanız, zamanın harika bir şifacı olduğunu göreceksiniz ve geçmişinizi bırakmayı öğreneceksiniz. Aynı zamanda, kim olduğunuzu ve ne tür bir insanın sizin için harika bir kişi olduğunu daha kolay anlayacaksınız.

2-DAHA KOLAY ARKADAŞ EDİNİRSİNİZ

Bekâr olan kişiler her zaman arkadaşlarına ve ailesine daha çok değer göstererek zaman ayırmayı tercih ediyor. Yalnız olan insanlar daha çok sosyalleşerek yeni arkadaşlar ediniyor.

"Yakın arkadaşım" dediği insanların sayısını artırıyor. Arkadaşlarıyla gayet eğlenceli ve güzel zamanlar geçirerek mutlu anlara yaşıyor. Bekar insanlar arkadaşlık ilişkilerini güçlü tutmak için çaba sarf ediyor. Böylece sosyal ilişkileri daha kuvvetli hale geliyor.

3-KARİYERİNE ODAKLANIYOR

Evli olmayan kişiler, evli olanlara göre iş hayatında daha başarılı olabiliyor. Bekâr insanlar işlerine dört koldan sarılarak en iyi performansı göstermek için çabalıyor. Aklında başka biri olmadığı için sadece iş hayatını düşünüyor.

İş hayatında önemli bir yere gelmek onlar için daha kolay oluyor. Kararlarını kimseye danışmadan bireysel olarak aldığı için başarı basamaklarını korkmadan ve risk alarak çıkabiliyorlar. Bu sebeple bekâr insanlar harika bir kariyere sahip olabiliyor.

4-EVLİLİKTEN DAHA AZ STRESLİ

Bekar olmak elbette stresli olabilir. Bir ilişki bulmaya çalışıyor olabilirsiniz veya çevrenizdeki insanlardan baskı görüyor olabilirsiniz. Ancak bir partnerle birlikte olmanın da sorunları olabilir.

Bir ilişkiniz olduğu zaman her şeyi iki kişilik düşünerek hareket etmek zorunda olursunuz. Bu durum da karşı tarafı memnun etmek için size strese sokabilir. Bu sebeple hayatını tek başına sürdüren insanlar daha az stressiz yaşar. Stresli ve olumsuz olayların üstesinden de daha kolay gelir.

5-KENDİ KENDİNİZE YETERSİNİZ

Yalnız geçirilen zamanların kıymetini bilmek kendi kendinize yetebilmenizi öğretir. Herkesin hayatının bir döneminde kendi kendine yeterli olması gerekir ve hiç yalnız kalmadıysanız, uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz.

Araştırmalara göre, bekar insanlar ne kadar kendi kendine yeterliyse, olumsuz duygular yaşama olasılıkları o kadar az oluyor. Ancak evli insanlar için kendi kendine yeterli olmak pek mümkün olmuyor. Her zaman bir partnere ihtiyaç duyuluyor.

Bu habere tepkiniz:



09/07/2022 18:23