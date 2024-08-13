Yalnızca dile bakarak hastalıkları teşhis ediyor

Irak ve Avustralya'daki araştırmacılar, bir kişinin dilinin rengini analiz ederek sağlık durumuyla ilgili teşhislerde bulunabilen bir bilgisayar algoritması geliştirdiklerini söylüyor.

Çalışmanın yazarlarından Ali Al-Naji, "Tipik olarak, diyabetli kişilerin dili sarıdır; kanser hastalarının dili kalın yağlı bir kaplamayla mordur; akut felçli hastaların dili ise alışılmadık şekilde kırmızı. Beyaz bir dil kansızlığa işaret edebilir; şiddetli COVID-19 vakaları olan kişilerin koyu kırmızı bir dile sahip olma olasılığı yüksektir. Çivit mavisi veya mor renkli bir dil, damarsal ve gastrointestinal sorunları veya astımı gösterir" diye açıklıyor.

El-Naci, önerdiği görüntüleme sisteminin, hastalık belirtileri için geleneksel Çin tıbbı uygulamasını taklit ettiğini söylüyor. Yapay zekâ modelini dil rengini ve karşılık gelen durumu tanımlaması için eğitmek amacıyla 5.260 görüntü kullanıldı. Araştırmacılar bunu Orta Doğu'daki iki eğitim hastanesinden alınan 60 dil görüntüsüyle test etti.

Hastalar, dillerinin fotoğrafını çeken bir web kamerasıyla donatılmış bir dizüstü bilgisayarın karşısında oturdu ve program neredeyse tüm vakalarda hastalığı tespit edebildi.

Çalışmanın ortak yazarı, Güney Avustralya Üniversitesi'nde profesör olan Javaan Chahl, teknolojinin sonunda diyabet, felç, anemi, astım, karaciğer ve safra kesesi sorunları, COVID-19 ve diğer rahatsızlıkları teşhis edebilen bir akıllı telefon uygulaması için kullanılacağını söylüyor.

Chahl, "Bu sonuçlar, bilgisayarlı dil analizinin, yüzyıllardır uygulanan bir uygulama ile modern yöntemleri destekleyen, hastalık taraması için güvenli, etkili, kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı bir yöntem olduğunu doğruluyor" dedi.

Çalışma sonuçları başarılı olsa da hastaların veri sağlama konusundaki isteksizliği ve kameranın yakaladığı yansımaların algoritmayı yanıltması gibi aşılması gereken bazı engeller hâlâ var.