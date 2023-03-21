Yalnızca yüksek IQ’lu insanlar görebilir

Bulmacalar, zekâ oyunları, optik illüzyonlar hem bilişsel becerileri test etmek hem de dikkati ölçmek için son derece eğlenceli bir yöntem. Sosyal medyanın da yardımıyla bu tip testler artık sık sık da gündem oluyor.

Bu defa da renkli Y harflerinden oluşan bir görsel, kendini test etmek isteyenler için popüler hale geliyor.

Zekâ oyununa bakıldığında hemen hemen aynı harfin çeşitli renklerle tekrarlandığı görülüyor. Ancak, iyi odaklanılması halinde görseldeki tuhaflığı bulmak mümkün. Sadece 21 saniyede sorunu bulanların ise yüksek IQ’lu kişiler oldukları belirtiliyor.

Resimde gizlenmiş bir X harfi bulunuyor.

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21/03/2023 09:53