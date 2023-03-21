Yalnızca yüksek IQ’lu insanlar görebilir

Sadece 21 saniyeniz var. Resimdeki tuhaflığı bu sürede görenlerin yüksek IQ'lu kişiler oldukları belirtiliyor.

ads ads ads ads
21/03/2023

ads
Yalnızca yüksek IQ’lu insanlar görebilir

Bulmacalar, zekâ oyunları, optik illüzyonlar hem bilişsel becerileri test etmek hem de dikkati ölçmek için son derece eğlenceli bir yöntem. Sosyal medyanın da yardımıyla bu tip testler artık sık sık da gündem oluyor.

Bu defa da renkli Y harflerinden oluşan bir görsel, kendini test etmek isteyenler için popüler hale geliyor.

Zekâ oyununa bakıldığında hemen hemen aynı harfin çeşitli renklerle tekrarlandığı görülüyor. Ancak, iyi odaklanılması halinde görseldeki tuhaflığı bulmak mümkün. Sadece 21 saniyede sorunu bulanların ise yüksek IQ’lu kişiler oldukları belirtiliyor.

Resimde gizlenmiş bir X harfi bulunuyor.

21/03/2023 09:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: yüksek IQ, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.