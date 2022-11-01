Yalova disipline verildi

KTFF Soruşturma Merci, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova SK ile Baf Ülkü Yurdu SK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında, gerçekleşen saha olaylarından dolayı, Yalova SK'nın Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Alınan karar şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 01.11.2022 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

17723 maç numarası ile 30.10.2022 tarihinde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova SK ile Baf Ülkü Yurdu SK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında, Yalova SK taraftarlarınca yaratılan saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratları ile KTFF Talimatlarına aykırı eylemleri nedeniyle Yalova SK’nın KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. ve 53. maddeleri uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;



Yine aynı maçta, 1776 lisans numaralı Yalova SK yöneticisi Murat Aslan’ın, müsabaka hakemlerine yönelik küfürlü söylemlerinden ve saldırı ve darp eylemlerinden dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. ve 44. maddeleri uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

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01/11/2022 14:30