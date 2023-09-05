Yalova İle Binatlı Kardeşler İçin Oynayacak

Yalova, Piskobu Şehidi Orhan İsmail ve Merhum Öztürk İsmailoğlu için, yarın Binatlı ile anı maçı düzenleniyor.

Anı maçı ile ilgili bir açıklama yapan Öztürk İsmailoğlu’nun oğlu Orhan İsmailoğlu, “Babamın ve amcamın zamansız gidişi bizleri derinden üzmüştür. Onlar bizim içimizde her zaman yaşıyor ve yaşayacak” daha önce açıkladığımız 30 Ağustos’ta yapacağımız turnuvayı yeğenimiz olan Besim Erdenay’ın vefatı dolayısı ile 6 Eylül tarihe aldık.

Geçtiğimiz yıl birincisini düzenlediğimiz anı maçının bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz

Babası Öztürk İsmailoğlu’nun geçmiş yıllarda Yalova foramsı giydiğini ve koyu bir Yalova taraftarı olduğunu söyleyen Orhan İsmailoğlu, amcasının ise 1974’te Piskobu’da (Yalova) şehit düştüğünü belirtti. İki kardeş anısına düzenlenen maça tüm köylülerini davet eden Orhan İsmailoğlu, Yalova Spor Kulübü’ne de teşekkür etti.

Yalova ile Binatlı ‘ın karşı karşıya geleceği anı maçı, 6 Eylül Çarşamba günü Üner Berkalp Stadı’nda saat 17.00’da başlayacak.