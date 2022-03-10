Yalova oyuncusu Batuhan’a 7 maç men cezası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5-6 Mart 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Salih Ünveren (Yenicami AK)

1 Maç Mehmetcan Seyitler (Yenicami AK)

2 Maç Ali Özinançlı (Yenicami AK)

2 Maç Tahir Gazi (Yenicami AK)

2 Maç Eyüp Öztep (Merit Alsancak Yeşilova SK)

2 Maç Burak Sarıkaya (Göçmenköy İYSK)

1 Maç Oğuz Sonan Davutoğlu (Lefke TSK)

2 Maç Ahmed Suat Doran (Hamitköy ŞHSK)

2 Maç Arda Aşina (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç Aydın Gül (Yalova SK)

1 Maç Mehmetali Sitil (Yalova SK)

2 Maç Ahmet Sami Karakaş (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

2 Maç Ahmet Elham Düzdaban (Karşıyaka ASK)

1 Maç Rifat Koç (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Cemal Poyrazer (Yalova SK)

3 Maç Hulus Akacan (Yalova SK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Doğukan Altuntaş (Türk Ocağı Lİmasol) Şenol Hacıoğlu (Esentepe KKSK) Abdullah Atma (Miracle Değirmenlik SK) Ersen Esmerarslan (Bostancı Bağcıl SK) Hasip Uluhan (Yalova SK) Muhittin Tümbül (Cihangir GSK) Rifat Kaniöz (SFC Dörtyol SK) Hasan Kaffaoğlu (Yeniboğaziçi DSK) Can Pakin (Türk Ocağı Limasol) Mustafa Vardi (Merit Alsanacak Yeşilova SK) Alp Gazi Emirkanı (Küçük Kaymaklı TSK) İsa Beşli (Doğan Türk Birliği) Görkem Taş (SFC Dörtyol SK) Salih Karal (Esentepe KKSK) Fırat Öztürk (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Tahir Özaşık (Doğan Türk Birliği) Mahmut Şen (Esentepe KKSK) Serhat Deste (Hamitköy ŞHSK) Hikmet Kırdağ (Merit Alsancak Yeşilova SK) Oğuz Göktaş (Maraş GSK)

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 06.03.2022 tarihinde Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda oynanan Çetinkaya TSK – Yalova SK AKSA A2 1.Lig müsabakasının sonunda; Yalova SK’nın 111821 KTFF lisans numaralı futbolcusu Batuhan Kozalak’ın, hakemin yüzüne tokat attığı raporlardan tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Yalova SK yöneticisi ve antrenörünün sözlü savunması da dinlendikten sonra adı geçen futbolcuya DT 44 (1) ve 44 (2) ihlalinden dolayı 44 (1) ve 44 (2) uyarınca 7 (yedi) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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10/03/2022 14:28