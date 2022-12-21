Yalova sahası 3 maç kapatıldı, Azat’a 6, Hakan’a 4 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Arda Enes Taşlı (Çetinkaya TSK)

1 Maç Sergülen Rüstemoğlu (Yalova SK)

2 Maç Eşref Özkul (Girne Halk Evi)

1 Maç Serdar Efe Yüce (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Cafer Seheroğlu (Binatlı YSK)

1 Maç Vasfi Gül (Doğan Türk Birliği)

2 Maç Serkan Akbelli (Yeniboğaziçi DSK)

2 Maç Arda Selim Çelik (Mormenekşe GBSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Salih Cemal Yeşilleme (İncirli SK)

1 Maç Gökhan Kim (Esentepe KKSK)

1 Maç Kemal Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ömer Albayrak (Hamitköy ŞHSK) İlker İnceler (Türk Ocağı Limasol) Mehmet Ali Aylanç (Pera L. Gençler Birliği SK) Umut Göktaş (Düzkaya KOSK) Ali Akbulut (Doğan Türk Birliği) Aziz Özsakallı (Lefke TSK) Selçuk Dilik (Yalova SK) Orhan Tanık (Lapta TBSK) Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş GSK) Berke Zorba (Yonpaş Dumlupınar TSK) Olcay Mahmut Aykut (Yonpaş Dumlupınar TSK) Eyyüp Öztep (Merit Alsancak Yeşilova SK) Şükrü Hilmi Erdoğan (Miracle Değirmenlik SK) Ahmet Elham Düzdaban (Miracle Karşıyaka ASK) Farouk Dadzie (Doğan Türk Birliği) Adem Seven (Yeniboğaziçi DSK) Can Karabulut (Dörtyol SK) Ömer Akman (Çetinkaya TSK) Merih Özkasnak (Çetinkaya TSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI



11) KTFF Soruşturma Merci 20.12.2022 tarih ve DS-10/2022-2023 numaralı sevk kararı doğrultusunda 18.12.2022 tarihinde Yalova SK ile Binatlı YSK arasında Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan AKSA 1.Lig müsabakasında saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk edilen Yalova SK ve rakip takım kalecisine yönelik saldırı ve darp eylemi nedeniyle, 108529 lisans numaralı Yalova SK futbolcusu Azat Berhan Tip ve rakip takım kalecisine yönelik saldırı eylemi nedeniyle, 101580 lisans numaralı futbolcu Hakan Demir hakkında düzenlenen hakem ve gözlemci raporları Kurulumuz tarafından incelenmiştir.

Keza 20.12.2022 tarihli ve uğramış olduğunu darp fiili hakkında konuyla alakalı Binatlı YSK futbolcusu Hüseyin Tomak tarafından kaleme alınan şikâyet yazısı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden temin edilen ve burun kemik kırığı teşhisi içeren rapor da kurulumuz tarafından incelenmiştir.

Yalova SK’nin Kurulumuz huzurunda savunmaya gelmediğini de dikkate aldıktan sonra yaşanan saha olayları ve saha olayları neticesinde tribünde olan Binatlı YSK futbolcusu Hüseyin Tomak’ın burun kemiğinin kırılmış olduğundan Yalova SK’nin DT 52’yi ihlal ettiği tespit edilmiştir. Yaşanan olayın ciddiyet ve vahameti dikkate alındığı vakit, Yalova SK’nin Kurulumuz huzurunda daha önce saha olaylarından kaynaklı ceza aldığı gerçeğinden hareketle DT 52/3 uyarınca Yalova SK’nin 3 (Üç) maç saha kapatma cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilir.

Devamla yine Kurulumuza sevk edilmiş olan Yalova SK futbolcuları 108529 lisans numaralı Azat Berhan Tip ile 101580 lisans numaralı futbolcu Hakan Demir’in rakip takım kalecisine yönelik saldırı eylemlerine yönelik yapılan incelemede, keza her iki oyuncunun da savunmaya gelmediğini de dikkate aldıktan sonra sadece saldırı eylemi gerçekleştiren 101580 lisans numaralı Hakan Demir’e DT 44/1/a uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine, saldırı ve darp eylemlerini gerçekleştiren 108529 lisans numaralı futbolcu Azat Berhan Tip’e DT 44/1/a uyarınca 6 (Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 18.12.2022 tarihinde Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda AKSA A2 Süper Lig’de Çetinkaya TSK ile Cihangir GSK arasında oynanan müsabakanın 76. dakikasında 112637 lisans numaralı Cihangir GSK futbolcusu Bekir Topuz, maçın hakemine yönelik olarak sarf etmiş olduğu küfür, hakaret ve tehdit akabinde ise kırmızı kartla ihraç edilmesinin ardından aynı hakem Hüseyin Saçar’a yönelik olarak küfürlerine devam etmiş ve darp etmiştir. Hakemin Disiplin raporu ve gözlemcinin raporu incelenmiş olup önümüze herhangi bir kişi savunma yapmaya gelmemiştir. Önümüzdeki raporlar değerlendirildikten sonra 112637 lisans numaralı Cihangir GSK oyuncusu Bekir Topuz’a, KTFF DT md. 41/1 A’nın ihlalinden dolayı KTFF DT md 41/1 A uyarınca 2 (İki) maç ve KTFF DT md 44/2’nin ihlalinden dolayı 44/2 uyarınca 5 (Beş) maç toplam 7 (Yedi) maç müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan

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21/12/2022 16:50