İşte Tahsin Mertekçi'nin Kıbrıs Türk toplumuna kattıkları ve yaşam hikayesi...

İZ BIRAKANLAR/Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

İşte eski milletvekili ve spor camiasının sevilen simamalarından merhum Tahsin Mertekçi'nin Türk toplumuna kattıkları ve yaşam hikayesi:

Tahsin Mertekçi

Eski milletvekillerinden, Yalova sevdalısı, Yalova Spor Kulübü Başkanlığı yapmış, ülkemiz için çok büyük bir değerdi o… Tahsin Mertekçi… Ülkemizin en büyük sorunu trafiğe dikkat çekmek amacıyla Yeşilırmak’tan Karpaz’a yürüyen Mertekçi, 4 Kasım 2017’de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi…

Tahsin Mertekçi, 15 Nisan 1967’de Limasol’a bağlı Yalova (Piskobu) köyünde dünyaya geldi.

Beş erkek kardeşin en büyüğü olan Tahsin Mertekci, 1974’te çocuk yaşta, Piskobu’ya (Yalova) veda etti, Bostancı köyüne ailesi ve köylüleriyle birlikte göç etti.

Mertekçi doğduğu köy olan Piskobu’yu çocuk yaşta terk etmesine rağmen hiçbir zaman unutamamış ve her fırsat bulduğunda doğduğu köye gitmiş. Mertekci’nin doğduğu köye olan aşkı ve sevgisinden de anlaşılacağı gibi, Piskobu’dan kuzeye getirebildiği tek hatıra olan Yalova Spor Kulübü’ne gönülden bağlılığıydı…

Tahsin Mertekci, 28 yaşında belki de dönemin en genç başkanı olarak 1995 yılında canından çok sevdiği, Yalova Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildi.

Yalova’ya sevdalıydı

Mertekçi, Yalova’yı canından çok seviyordu ve Yalova’ya adanmış bir hayat geçirdi.

Mertekçi yıllarca başkanlığını yaptığı Yalova’da futbolcu, taraftar, yönetici olarak da hizmet verdi. Tahsin Mertekçi, Yalova’ya birçok ilki yaşattı ve büyük başarılara imza attı.

Mertekçi’nin başkanlığı döneminde Yalova Spor Kulübü’nün sahası, çim sahaya dönüştürüldü ve bundan bir sene sonra Yalova’nın stadı Bostancı Fikri Karayel Stadı’nı ışıklandırarak, KKTC’de Lefkoşa Atatürk Stadı’ndan sonra ilk gece maçının burada oynanmasını sağladı.

Sadece Yalova’ya değil ülke sporuna da hizmet veren Tahsin Mertekci, büyük mücadeleler verdi.

Milletvekilliği dönemi

1998 yılının aralık ayında, 31 yaşındayken Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden (TKP) Güzelyurt Milletvekili seçilen Tahsin Mertekçi, dönemin en genç milletvekili olarak meclisteki yerini aldı.

Hiçbir zaman çizgisinden ödün vermeyen Mertekci, kendinden fazla halkını düşünen, toplumun menfaatlerini birinci seviyede tutan bir kişiydi.

2003 yılında TKP’nin de kurucusu olduğu Barış ve Demokrasi Hareketi partisinden tekrar Güzelyurt milletvekili seçilen Mertekçi, mecliste İdari ve Sosyal İşler Komitesi Başkanlığı, Hukuk ve Siyasi İşler Komite üyeliği, Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi üyeliği, Dilekçe Komitesi üyeliği, Kültür Varlıkları Komitesi üyeliği, Araştırma Komitesi başkanlığı yaptı. Mertekci, bu dönemde BDH’dan meclis grup başkan vekilliği görevini de başarıyla yürüttü.

Yeşilırmak’tan, Karpaz’a

Tahsin Mertekci, “Ülkemizin en büyük sorunu” olarak nitelendirdiği trafik kazalarına dikkat çekmek ve “dur” demek için “Bilinçli insan-güvenli yol- kazasız ulaşım” sloganıyla 13 Eylül 2014’te Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar yürümüş ve ülkemizdeki her kesimden büyük destek almıştı.

Ülkemizin en büyük sorunu olarak nitelendirdiği trafik kazalarının kendi canını da alacağını nereden bilebilirdi ki?

4 Kasım 2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta yaşamını yitiren Mertekci, ülkemizin yetiştirdiği değerlerden ve sadece toplumu için çalışan ender insanlardandı.

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04/11/2022 14:29