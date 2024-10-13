Yalova Spor Kulübü: Köpek darp olayıyla ilgimiz yok, konunun takipçisiyiz!

Bostancı’da, Yalova Spor Kulübü sahasında darp edilmiş halde bulunan köpek ile ilgili Yalova Spor Kulübü’nden açıklama yapıldı.

Yalova Spor Kulübü, söz konusu köpeğin kulüp yöneticileri tarafından bulunduğunu ve polise şikayette bulunduklarına dikkat çekilirken “Yalova Spor Kulübü olarak kamera kayıtlarını tüm yetkili mercilere teslim etmiş bulunmaktayız. Olay, şu an tamamen polisimizin kontrolündedir” ifadeleri kullanıldı.

Yalova Spor Kulübü’nün köpek darp olayı ile ilgili hiçbir suçu olmadığına dikkat çekilen açıklamada

“Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” denildi.

Yalova Spor Kulübü’nün açıklaması şöyle:

Geçtiğimiz gün sahamızın girişinde meydana gelen üzücü olayla ilgili derin bir üzüntü içerisindeyiz. 80 yılı aşkın tarihinde her zaman gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını amaçlayan ve onların iyi bir birey olarak yetişmelerine katkı sağlayan Yalova Spor Kulübü, bu doğrultuda yoluna kararlılıkla devam etmektedir.

Olay günü, iki yöneticimiz sahamızın girişinde yaralı bir köpek bulmuş, hemen müdahale ederek köpeği tedavi için götürmüş ve olayla ilgili olarak polise resmi şikayette bulunmuştur. Bu durum, yöneticilerimiz tarafından sosyal medya hesaplarında da paylaşılmıştır.

Yalova Spor Kulübü olarak kamera kayıtlarını tüm yetkili mercilere teslim etmiş bulunmaktayız. Olay, şu an tamamen polisimizin kontrolündedir. Polis teşkilatımıza gereğinin yapılacağı konusunda güveniyor ve kamera kayıtlarını ilgili makamlara ilettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Yalova Spor Kulübü olarak, bu vahşi olayın üstünün örtülmesine veya yanlış anlaşılmalara izin vermeyeceğimizi açıkça belirtiriz. 81 yıllık camiamızın, konuyla ilgili hiçbir suçu olmadığına bir kez daha dikkat çeker, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.