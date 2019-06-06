Yalova Spor Kulübü'nün geleneksel tombala geceleri başlıyor

Yalova Spor Kulübü’nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği tombala geceleri 12 Haziran Çarşamba günü yeniden başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüzün her yıl düzenlediği geleneksel tombala geceleri 12 Haziran Çarşamba saat 20.30’da Bostancı Kani Kasapoğlu Parkı’nda yeniden başlıyor.

Uzun yıllar bölgenin ve Kıbrıs’ın en kalabalık tombala gecelerini gerçekleştiren kulübümüz bu yıl da kaldığı yerden devam edecek.

SÜRPRİZ HEDİYELER VE STARLAR

Yaz boyu her çarşamba gerçekleşecek tombala gecelerinde para ödülünün yanı sıra sürpriz hediyeler de olacak.

KONSER HAVASINDA TOMBALA

Birçok ünlü sanatçıya ev sahibi yapacak olan Yalova Spor Kulübü tombalasında ilk hafta Piyanist İrfan ve Hiper Star Ajda Yardımcı sahne alacak. Mükemmel ses sistemi ile Maga Saund da hazır bulunacak. Gelen misafirler konser havasında tombala oynama şansı yakalayacak.

ÖZLEM SULTAN YİNE BİZİMLE

Kıbrıs’ın en ünlü ve en iyi dansçısı Özlem Sultan da her yıl olduğu gibi bu yıl da Yalova Tombalasında sahnede olacak…”