Yalova yine disiplinde

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20/12/2022

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Yalova yine disiplinde

Yalova Spor kulübü,  Binatlı maçında gerçekleşen saha olayları nedeniyle KTFF Disiplin kuruluna sevk edildi

KTFF Soruşturma Merci, 20.12.2022 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

17776 maç numarasıyla, 18.12.2022 tarihinde Yalova SK ile Binatlı YSK arasında Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda gerçekleşen AKSA 1. Lig müsabakasında Yalova SK’nın yarattığı saha olayları nedeniyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca Disiplin Kuruluna sevk edilmesine;

Yine aynı maçta, Yalova SK futbolcusu 108529 lisans numaralı Azat Berhan Tip’in rakip takım kalecisine yönelik saldırı ve darp eylemleri nedeniyle; 101580 numaralı Hakan Demir’in rakip takım kalecisine yönelik saldırı eylemleri nedeniyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine karar verilmiştir.

20/12/2022 10:48
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TAGS: yalova
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