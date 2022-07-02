Yalova'da Yönetim Belirlendi'da Yönetim Belirlendi

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02/07/2022

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Yalova'da Yönetim Belirlendi'da Yönetim Belirlendi

Yalova Spor Kulübü’nün yeni yönetim kurulu belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan genel kurulun ardından başkanlığa getirilen Can Altınkaya, çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı. 
Yalova Spor Kulübü Kadın Kolları’nda görev yapacak isimler de belli oldu. 
Yalova Yönetim Kurulu ve Kadın Kolları şu şekilde belirlendi: 

Başkan: Can Altınkaya 
Asbaşkan: Mustafa Mertekçi 
Asbaşkan: Osman Kasapoğlu 
Asbaşkan: Mustafa Baran 
Genel Sekreter: Hüseyin Özyiğitler 
Mali İşler ve Veznedar: Metin Altınkaya 
Tahsildar: Hulus Akacan 
Lokal ve Tesisler Sorumlusu: Mustafa Oldaç 
Sosyal Faaliyetler: Tanur Sonat, Hasan Taşçı, Faruk Arslan 
Spor Tesisleri Sorumlusu: Eray Erdenay, Mustafa Yeşim  
Basın Sözcüsü ve Federasyon Temsilcisi: Tünay Mertekçi 
Arşiv Sorumlusu: Gökmen Mertekçi
Alt Yapı Sorumlusu: Bayram Ezdaş
A Takım Sporcu Sorumlusu: Murat Arslan, Ahmet Şeker 
Genç Takım Sporcu Sorumlusu: Cemal Poyrazer, Himmet İşkey 
 
KADIN KOLLARI 
Başkan: Nagihan Dağcan Kana 
As Başkan: Pembe Efe 
Mali İşler Sorumlusu: Selda Sonat 
Veznedar: Zarif Sabır 
Sekreter: Emel Emirzade 
Basın Reklam Sorumlusu: Gülter Peköz 
Faal Üyeler: Münevver Oytam, Havva Dağman Yırık, Firdevse Çalışkanlar, Fatma Dağcan, Ebru Güneş, Gülfidan Arkın, Fatma Dadaş, Zehra Kızılkaya, Zehra Ergün, Sevkan Özberenk, Fatma Altınöz, Cihan Kombos.

02/07/2022 14:07
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TAGS: Yalova, spor, Yalova Spor Kulübü
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