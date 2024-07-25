Yalova’da Yönetim Belli Oldu
25/07/2024
Yalova Spor Kulübü’nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen olağan genel kurul sonrası yönetim kurulu da belli oldu.
Can Altınkaya başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Can Altınkaya
As Başkan: Hasan Taşçı
As Başkan: Cihan Kombos
Kaynak Yaratma ve Projeler: Mustafa Mertekçi, Reşat Erçin
Genel Sekreter, Tarih ve Arşiv: Gökmen Mertekçi
Mali İşler: Asaf Dilekler, Hüseyin Özyiğitler
Basın Sözcüsü, Medya, İletişim ve Federasyon Temsilcisi: Tünay Mertekçi
Üye İletişim Sorumlusu ve Tahsildar: Nagehan Kana, Pembe Ergel
Futbol Şubesi: Özkan Mertekçi, Ali Karayel, Berk Tip, Çağan Ayatay, Ahmet Fesa, Selim Sergey, Ahmet Hasan
Alt Yapı ve Akademi: Metin Altınkaya, Hulus Akacan, İzzet Küçükbekir, İmral İşkey
Sosyal Faaliyetler: Osman Kasapoğlu, Tanur Sonat, Osman Dadaş, Himmet İşkey
Lokal ve Tesisler: Eray Erdenay, Mustafa Yeşim, Çelen Serengil
Yedek Üyeler: Mehmet Şaban, Ahmet Sonat, Bayram Ezdaş
Disiplin Kurulu: Menteş Ezdaş, Ahmet Şeker, Münevver Oytam
Denetleme Kurulu: Ömer Dadaş, Hüseyin Sabır, Mustafa Sönmez25/07/2024 11:49