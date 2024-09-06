Yalovalılar bir araya geldi

Bostancı'nın Sarı-Lacivertli ekiplerinden ve Birinci Lig'de mücadele eden Yalova Spor Kulübü, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz akşam düzenlediği tombala gecesi ile dikkat çekti.



Zorlu Dijital Plaza'nın sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte, ilk olarak sahneye çıkan Grup Ritim 5, söyledikleri şarkılarla geceye katılanlara eşsiz bir deneyim yaşattı. Sunuculuğunu Pembe Düzova'nın yaptığı gecede bini aşkın kişi katıldı ve düzenlenen yarışmalarda zengin hediyeler dağıtıldı.



Tombala çekilişine geçilmeden önce, ülkemizde atletizmde elde ettiği başarılar nedeniyle Bostancılı ve Yalovalı beden eğitimi öğretmeni ve atletizm hocası Çilem Esenyel Özteknik’e, Yalova Spor Kulübü As Başkanı Cihan Kombos tarafından plaket takdim edildi.



Gecenin en anlamlı olaylarından biri ise, Paris'te düzenlenen Olimpiyatlarda atletizmde finale kadar yükselen Bostancılı Buse Savaşkan’a ödülünün verilmesiydi. Ödül, Buse Savaşkan’ın annesi Faika Savaşkan ve babası İlkan Savaşkan tarafından alındı; ödülü Sosyal İşler Sorumlusu Tanur Sonat takdim etti.



Geçmiş yıllarda Yalova’nın tombala çekilişleriyle efsaneleşen isi İsmet Musa’ya da plaketi, kulüp Genel Sekreteri Gökmen Mertekçi tarafından verildi.

Etkinliğin organizasyonunu büyük oranda YSK Yöneticisi Menteş Ezdaş üstlenirken, gecenin sonunda 65.000 TL değerindeki tombala çekilişi gerçekleştirildi.