HABER KIBRIS

ad

Yalova'nın çıkışı sürüyor: 0-4

Yalova, Mormenekşe'yi farklı mağlup etti.

ads
05/10/2019

ads
Yalova'nın çıkışı sürüyor: 0-4

Yalova, 4.hafta maçında konuk olduğu Mormenekşe'yi farklı mağlup etti.

Yalova'ya Mormenekşe karşısında galibiyeti getiren golleri Mehmet Kum, Gökhan Titiz, Sekçuk Dilik ve Mithat Küçükakçalı kaydetti.

Yer: Cemal Balses Stadı

Hakemler:Serhan Şimşek, Özal Çağlayan, Hüseyin Özaşık, Serkan Durmaz

Mormenekşe: Mehmet Mertuna, Salih Adakan, Sabri Çiftçioğlu, Ömer Yılmaz, Gökay Alpçoğay, Berhan Çelme,Tacettin Köse(Dk.70 İsmet Özalp), Haşim Girgin, Burak Tünsay (Dk. 65 Nazım), İrfan Boşnak, Fetin Beyitoğulları(Dk. 80 Mustafa Menekşeli)

Yalova: Kıvanç Demircioğlu, Ali Karayel, Çağantay Ayatay, Sergülen Rüstemoğlu, Ahmet Hasan(Dk.84  Yasin), Memhet Kum, Şelçuk Dilik, Civan Hısır, Gökhan Titiz,Mithat Küçükakaçalı,Hakan Demir

Goller : Dk.36 Mehmet Kum, Dk.42 Gökhan Titiz, Dk.47 Selçuk Dilik, Dk.83 Mithat Küçükakçalı(Yalova)

05/10/2019 20:34
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: yalova, spor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.