Yalova'nın çıkışı sürüyor: 0-4
Yalova, Mormenekşe'yi farklı mağlup etti.
05/10/2019
|
|
Yalova, 4.hafta maçında konuk olduğu Mormenekşe'yi farklı mağlup etti.
Yalova'ya Mormenekşe karşısında galibiyeti getiren golleri Mehmet Kum, Gökhan Titiz, Sekçuk Dilik ve Mithat Küçükakçalı kaydetti.
Yer: Cemal Balses Stadı
Hakemler:Serhan Şimşek, Özal Çağlayan, Hüseyin Özaşık, Serkan Durmaz
Mormenekşe: Mehmet Mertuna, Salih Adakan, Sabri Çiftçioğlu, Ömer Yılmaz, Gökay Alpçoğay, Berhan Çelme,Tacettin Köse(Dk.70 İsmet Özalp), Haşim Girgin, Burak Tünsay (Dk. 65 Nazım), İrfan Boşnak, Fetin Beyitoğulları(Dk. 80 Mustafa Menekşeli)
Yalova: Kıvanç Demircioğlu, Ali Karayel, Çağantay Ayatay, Sergülen Rüstemoğlu, Ahmet Hasan(Dk.84 Yasin), Memhet Kum, Şelçuk Dilik, Civan Hısır, Gökhan Titiz,Mithat Küçükakaçalı,Hakan Demir
Goller : Dk.36 Mehmet Kum, Dk.42 Gökhan Titiz, Dk.47 Selçuk Dilik, Dk.83 Mithat Küçükakçalı(Yalova)