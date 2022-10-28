Yamaç Operasyonu: Daha fazla uyuşturucu bulundu

Yamaç Operasyonu... Ö.A.'nın tasarrufunda 300 gr hintkeneviri ve 70 gr kokain daha bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Girne’de çarşamba günü gerçekleştirilen “Yamaç Operasyonu” kapsamında tasarrufunda 1 kg’a yakın hint keneviri, 1 gr civarında kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulunarak tutuklanan Ö.A.(E-26)’nın Doğanköy’deki evi ve aracında da arama yapıldı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

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28/10/2022 12:04