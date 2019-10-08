Yamaç Samani KKTC Şampiyonu

FM Yamaç SAMANİ, 2017 ve 2018 yıllarında da Şampiyonayı FM Hüseyin Can AĞDELEN ile berabere bitirip, eşitlik bozma maçı sonunda Şampiyonluğu elde etmişti. Sponsorluğunu Deniz Plaza’nın yaptığı KKTC 2019 M. Kemal Deniz Genel Satranç Şampiyonası’nı ilk 10 sırada tamamlayan sporcular, KKTC Satranç Milli Takımı’nı da oluşturmuş oldular. KKTC 2019 M. Kemal Deniz Genel Satranç Şampiyonası’nı ilk 10’da tamamlayıp, KKTC Satranç Milli Takımı’nı oluşturan sporcular ve şampiyonada elde ettikleri puanlar şöyle:

Sıralama:

1. FM Yamaç Samani (8,5)

2. FM Hüseyin Can Ağdelen (8,0)

3. Hüseyin Serbülent (6,5)

4. Cemal Göymen (6,0)

5. Ali Nailer (6,0)

6. Ata Atasoy (6,0)

7. Görkem Yalovalı (6,0)

8. Adman Devran Tolon (5,5 puan)

9. Halil Tozakı (5,5 puan)

10. Tolga Serinkan (5,5 puan)

Geriye kalan 5 kişi ise turnuvayı 8. İle eş puanlı olarak bitirmişlerdir.

11. Ekin Arca (5,5 puan)

12. Erhan Demirciler (5,5 puan)

13. Recep Hüseyin Dalgakıran (5,5 puan)

14. Haluk Ramon Serhun (5,5 puan)

15. Atilla Deva (5,5 puan)

08/10/2019 12:00