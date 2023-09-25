Yamaçcılarımızdan büyük başarı! KKTC şampiyon

Kuzey Kıbrıs Havasporları Federasyonu Yamaçparaşüt Milli Takımı Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Yamaçparaşütü Hedef Ligi’ni takım halinde şampiyon olarak tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Tatlusu’da gerçekleşen yarışmayla başlayan Yamaçparaşüt Hedef Ligi 20-23 Eylül tarihlerinde Eskişehir’de tamamlandı.

Yarışmada KKTC Milli Takımı 3 etabı da fire vermeden tamamlayarak lig şampiyonluğunu elde etti.

Genel Klasmanda KKTC şampiyon

Genel klasmanda ise KKTC’den Alternatif Sporlar Derneği’nden Umut Akçil lig şampiyonu olurken KKTC takımından, Murat Mendeli lig ikincisi, yine KKTC takımından Cemal Direkci de lig dördüncüsü oldu. Takımlarda ise tüm etapların ve finalin birincisi yine KKTC takımı oldu.

KKTC sporcularının bu başarısıyla Türkiye Milli Taķımının 5 üyesinden 3'ü KKTC’den olmuş oldu.

KKTC takımı şampiyonada geleneği bozmadı ve 2018’den bu yana takım olarak elde ettikleri lig şampiyonluğunu bu yıl da elde ederek 6 yıl üst üste şampiyonluğu kazanmış oldular.

Şampiyon Melekleri unutmadılar

Türkiye Yamaçparaşüt Hedef Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayan KKTC milli takımı 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler takımını da unutmadı. Şampiyonluk kupasını Şampiyon Melekler formalarıyla alan KKTC sporcuları aldıkları şampiyonluğu da Şampiyon Meleklere adadılar.

Zeki Ziya “6 yıl üst üste şampiyonluk tesadüf değildir”

KKTC Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya sporcuların başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Sporcularımız büyük bir başarı elde etti. 6 yıl üst üste şampiyonluk kolay ve tesadüf bir başarı değildir. Tüm sporcularımı kutluyorum” dedi.

Ziya “Sporcularımız Avrupa ve Dünyada ilk sıralarda yeralan sporcular”

Ziya sporcuların kısıtlı imkanlarla böyle başarı elde ettiklerine dikkat çekerek “sporcularımız avrupanın da önde gelen sporcuları. Her yarışmada kürsüye çıkıyorlar ve dünya sıralamasında da ilk 20 sporcu içerisindedirler. Sporcularımıza daha fazla imkan tanınınırsa ülkemizi daha büyük başarılara taşıyacaklarına olan inancım tamdır” dedi.

Akçil “imkan verilirse daha büyük başarı elde ederiz”

KKTC milli Takım Kaptanı ve Altarenatif Sporlar Derneği Başkanı Umut Akçil de sporcular olarak büyük özveri ile çalıştıklarını belirterek “Böylesi başarıları ülkemize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bize destek ve imkan verlirse daha büyük başarıları da getireceğiz” dedi.