Yan hakemin kafasına bardak atıldı, karşılaşma tatil edildi

Bochum'un Mönchengladbach'ı ağırladığı karşılaşmada hakemin başına isabet eden cisim yüzünden yarıda kaldı.

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19/03/2022

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Yan hakemin kafasına bardak atıldı, karşılaşma tatil edildi

Almanya Ligi Bundesliga'nın 27 haftasında Bochum ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada M'Gladbach, 55'te Plea ve 61'de Embolo'nun attığı gollerle Bochum deplasmanında 2 farklı öne geçmeyi başardı.

71. dakikada ise tribünlerden atılan bir şişe, yan hakem Christian Gittelman'ın kafasına isabet etti. Gittelman dizlerinin üstüne çöküp başını tutsa da ciddi bir yaralanmanın eşiğinden dönüldü. Sonuç olarak orta hakem Benjamin Cortus'un kararı ile hakem heyeti soyunma odasına gitti.

İlk olarak karşılaşmanın tatil edildiği duyurulurken, daha sonra yapılan açıklamada karşılaşmanın o andaki haliyle tescil edildiği açıklandı. Yani, M'Gladbach Bochum'u 2-0 mağlup etmiş oldu.

19/03/2022 17:45
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TAGS: Bundesliga
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