Yanardağ patlaması 2 kişinin canına mal oldu

Hint Okyanusu'nda bulunan Reunion Adası'nda Piton de la Fournaise yanardağı patladı, iki kişi hayatını kaybetti.

Hint Okyanusu'nda bulunan Fransa'ya bağlı Reunion Adası'nda Piton de la Fournaise yanardağı patladı.

Gelen son dakika bilgisine göre, yanardağ patlaması sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri açıklanmazken, ikisinin de 20'li yaşlarında olduğu bilgisine yer verildi.

AFP'nin aktardığına göre, hayatını kaybeden iki kişi bölgede doğa yürüyüşü yapıyordu.

Talihsiz kişilerin cansız bedenleri yanardağın güneydoğu tarafında bulundu.

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22/04/2021 17:54