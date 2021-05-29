Yanardağ patlaması haberleri korkuttu

Geçtiğimiz günlerde yeniden faaliyete geçen ve onlarca can alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağda yeni patlama olduğu haberleri korkuttu. Ancak hükümet herhangi bir patlama yaşanmadığını bildirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda yer alan Goma kenti yakınlarındaki Nyiragongo Yanardağı’nda patlama yaşandığı haberleri üzerine alarma geçildi.

Ancak hükümet yapılan incelemenin ardından yeniden faaliyete geçme durumu olmadığı uyarısını yaptı.

İletişim Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada Nyamuragira Dağı'nda küçük bir patlama meydana geldiğini söyledi.

Açıklamada "Nyamuragira hakkındaki uyarı yanlış. Bir uçak az önce yanardağın üzerinde uçtu. Herhangi bir patlama tespit edilmedi. Bunun yerine, dumanları volkanik aktivite olarak algılanan yoğun kömür yanması tespit edildi " denildi.

Goma kenti yakınlarındaki Nyiragongo Yanardağı'nın geçtiğimiz hafta yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

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29/05/2021 15:59