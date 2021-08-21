Yandaşlara 200 bin; Asya bebeğe 10 bin

Ekonomist Devrim Barçın sosyal medyadan yaptığı paylaşımında UBP'li Hükümet yöneticilerini ve Başbakan Ersan Saner'i sert bir dil ile eleştirdi. Devrim Barçın, UBP'li Hükümet yöneticilerinin, hiçbir kriter gözetmeksizin torpil ile sadece yandaşlarına Bakanlar Kurulu'ndan sağlık ödemesi için 200 bin TL'den fazla ödeme yapıldığını belirterek Asya Bebek için Devlet Hazinesinden sadece 10 bin TL yardım yapıldığını belirtti. “Sizin vicdanınız da mı yok” diyen Barçın, Başbakan Saner'in bir de bunun resmini paylaştığını söyledi. Ayrıca Başbakan Saner'in Asya bebek için 10 TL'yi Merkez Bankası'ndan verdiği görüldü.

Barçın'ın paylaşımı şöyle:

SİZİN VİCDANINIZ DA MI YOK ???

UBP'li Hükümet yöneticileri, hiçbir kriter gözetmeksizin torpil ile sadece yandaşlarına Bakanlar Kurulu'ndan sağlık ödemesi için fotoğrafta gördüğünüz ödemeleri çıkartırken, Asya Bebek için Devlet Hazinesinden sadece 10 bin TL yardım yapıyor. Başbakan ve bir de bunun resmini paylaşıyor.

Yazacak o kadar çok şey var ki

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21/08/2021 12:56