Yangın Çıkaran Çobana 2 Yıl Hapis Cezası Verildi

Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan bir yangının sorumlusu olarak görülen 62 yaşındaki bir çoban 2 yıl hapse mahkum edildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan ve 3 dekar kuru arazinin yanmasına sebep veren yangını çıkardığı gerekçesiyle 62 yaşındaki bir çobanın iki yıl hapse mahkum edildiğini yazdı.

Gazete, mahkeme yargıçlarının, kararın caydırıcı olması gerektiği kararına vardıklarını vurguladı.

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07/09/2021 12:49