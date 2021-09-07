Yangın Çıkaran Çobana 2 Yıl Hapis Cezası Verildi

Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan bir yangının sorumlusu olarak görülen 62 yaşındaki bir çoban 2 yıl hapse mahkum edildi.

ads ads ads
07/09/2021

ads
ads
ads
Yangın Çıkaran Çobana 2 Yıl Hapis Cezası Verildi

Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan bir yangının sorumlusu olarak görülen 62 yaşındaki bir çoban 2 yıl hapse mahkum edildi.
Fileleftheros gazetesi, Limasol’da 17 Ağustos 2020 tarihinde çıkan ve 3 dekar kuru arazinin yanmasına sebep veren yangını çıkardığı gerekçesiyle 62 yaşındaki bir çobanın iki yıl hapse mahkum edildiğini yazdı.
Gazete, mahkeme yargıçlarının, kararın caydırıcı olması gerektiği kararına vardıklarını vurguladı.

07/09/2021 12:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Limasol, yangın, çoban
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.