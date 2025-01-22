Yangın faciasında can kaybı 79’a yükseldi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a yükseldi.

11 kişi gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya’daki otel, yangın sonucu enkaza dönüştü. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısının 11’e çıktığını duyurdu. Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürünün de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerinin de devam ettiğini açıkladı.

Jandarma otel çevresini güvenlik şeritleriyle kapattı. Görevliler dışında geçişe izin verilmedi.

AFAD Başkanı Okay Memiş koordinasyonundaki ekipler her bir odayı taradı. Yangının otelde yol açtığı hasar AFAD ekiplerince görüntülendi.

İç mekanda soruşturmaya dayanak olabilecek tüm deliller toplandı. Soruşturmada görevli 6 cumhuriyet savcısı adli; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mülkiye müfettişleri ise idari soruşturmayı sürdürüyor.

Yaralıların 39’u taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı yaralılardan 39’unun taburcu edildiğini açıkladı. 12 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.