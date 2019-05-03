Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerine Temel Eğitim Veriliyor

Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerine temel eğitim verilmeye başlandı.

Orman Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim, orman yangınlarında ve ormancılık çalışmalarında görev yapacak personelin ormancılık alanında deneyim ve becerilerinin artırılması yanında, iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygun çalışılması amacıyla yapılıyor.

Yangın Temel Eğitim Programı, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü tarafından veriliyor.

Eğitimler dün İskele ve Lefkoşa bölgesinde görevlendirilen personele verildi; bugün de

Girne ve Alevkayası’nda devam ediyor.

Eğitim programı Pazartesi günü Güzelyurt bölgesinde görevlendirilen personele verilerek tamamlanacak.