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Yangın kontrol altına alınamıyor…

Kantara bölgesinde bugün öğle saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Yangın henüz kontrol altına alınamadı

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08/09/2019

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Yangın kontrol altına alınamıyor…

Kantara bölgesinde verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide bugün saat 14.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. 

Yangına şu anda orman dairesi ekipleri ile polis itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 

Arazinin zor koşulları ve rüzgar nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor.  Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Bölgeye takviye  ekiplerin de sevk edilmesi sağlandı.

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TAGS: Yangın kontrol altına alınamıyor…, haber, kıbrıs,
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