Yangın kontrol altına alınamıyor…

Kantara bölgesinde verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide bugün saat 14.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangına şu anda orman dairesi ekipleri ile polis itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arazinin zor koşulları ve rüzgar nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Bölgeye takviye ekiplerin de sevk edilmesi sağlandı.