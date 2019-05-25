Yangın kontrol altına alındı!

Haber Kıbrıs-Özel

İnönü Kavşağı yakınlarında bu sabah saat 02.45 sıralarında ot yangını meydana geldi. Yangın yaklaşık bir kilometrelik bir alanı etkisi altına aldı. İnönü Kavşağı yakınlarında başlayan yangın rüzgarında etkisi ile aniden büyüdü. Yangına Lefkoşa, Mağusa ve Geçitkale itfaiye şubeleri müdahale etti. Yangın saat 03.30 itibari ile kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma işlemi yaptı. Öte yandan yangın nedeniyle çok sayıda biçilmemiş arpa ve balya kül oldu.