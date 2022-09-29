Yangın mağduru aile yardım bekliyor!

Kalecik köyünde beş yaşındaki çocuğun çakmak ile oynaması sonucu çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı.

İskele’ye bağlı Kalecik köyünde dün öğle saatlerinde Tarık-Leyla Çetinkaya çiftinin 5 yaşındaki oğulları çakmakla oynarken kumaşları tutuşturmuş alevler yükselince annesine haber vermiş ancak büyüyen yangın yardım gelene kadar tüm evi küle döndürmüştü.

Alevlerin sardığı evde tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken, iki çocuklu aile akrabalarının evine sığındı.

Evleri kullanılamaz hale gelen ve eşyaları yanan aile için yardım çağrısı yapıldı.

5 yaşında erkek ve 3 yaşında kız çocuğu bulunan aile için muhtelif ev eşyaları ve çocuk kıyafetlerine ihtiyaç olduğu öğrenildi.

Yardım edebilecek vatandaşların 05338750223 nolu telefondan iletişime geçmeleri istendi.

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29/09/2022 09:17