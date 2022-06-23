Yangın Mersinlik tarafına doğru hızlandı!

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23/06/2022

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Yangın Mersinlik tarafına doğru hızlandı!

Mersinlik bölgesinde önceki gün başlayan ve 2 gündür kontrol altına alınamayan yangın yönünü yeniden Mersinlik bölgesine çevirdi. Başbakan Ünal Üstel şu sıralarda bölgede yangınla mücadelenin koordinasyonunu yapıyor.

Haber Kıbrıs’ın bölgeden derlediği bilgilere göre yangın rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamıyor.

Bölgede bulunan çam ağaçlarının kozalakları adeta bir mermi gibi yangının büyümesine neden oluyor.

Akşam saatlerinde Ardahan-Büyükkonuk arasındaki vadide etkisini sürdüren yangın şu sıralarda yönünü yeniden Mersinlik köyüne çevirdi.

Yangının vadilerden ilerlemesi karadan müdahaleyi imkansız kılarken bölgede panik havası hakim.

 

23/06/2022 21:20
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TAGS: Yangın Mersinlik tarafına doğru hızlandı!
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